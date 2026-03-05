Mario Biondi in italiano, in arrivo l’album “Prova d’autore”

Milano, 5 mar. (askanews) – Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album.

I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con “This Is What You Are” risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. Dopo la riedizione di dicembre “A Very Special Mario Christmas” con i classici del Natale e “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, e dopo aver participato al 76° Festival di Sanremo ospite di Sayf con Alex Britti portando sul palco la cover di Ray Charles “Hit the Road Jack”, che si è classificata sul podio, Mario Biondi annuncia un’altra speciale tappa di questi festeggiamenti!

Il 10 aprile uscirà “Prova d’autore” il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. Venti tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico! Da sempre Mario Biondi, infatti, è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360°.

Il pre-order sarà disponibile da martedì 10 marzo. L’album uscirà prima in digitale e successivamente in vinile in copie da collezione.

Da maggio Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane. Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, con grandi musicisti che lo accompagneranno sul palco. Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci saranno storici musicisti ma anche grandissime novità a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata.

Di seguito le date: 3 maggio al Teatro San Domenico di Crema – data zero 5 maggio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna 8 e 9 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano 11 maggio al Teatro Colosseo di Torino 13 maggio al Teatro Verdi di Firenze 16 maggio al Teatro Team di Bari 17 e 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma 19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli 21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania

Il tour è prodotto da Friends & Partners. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali. Radio Monte Carlo è la radio partner del tour.

I concerti proseguiranno in estate e culmineranno in un esclusivo evento live previsto in autunno per riunire tutti i fan in questo speciale ventennale.

Come sempre, all’attività in Italia, Mario Biondi affianca i concerti all’estero. Di seguito le date internazionali prodotte e organizzate da International Music & Arts & Beyond:

8 marzo a Zurich – Kaufleuten 10 marzo a Madrid – Teatro Capitol 11 marzo a Barcellona – Teatro Paralel 13 marzo a Bern – Kursaal Theatre 18 marzo a Tallinn – Mere Cultural Centre 20 marzo a Praga – Hybernia Theatre 23 maggio a Budapest – Margaret Island Open-Air Theatre 5 giugno a Parigi – New Morning 7 giugno a Londra – Theatre Royal Drury Lane 9 giugno a Edimburgo – The Queen’s Hall 10 giugno a Glasgow – St Luke’s 26 giugno a Saarbrucken – E Werk

Con Mario Biondi sul palco, oltre al già citato Maestro Antonio Faraò (pianoforte), ci saranno Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria), che in alcuni show lascerà il posto a Nicolas Viccaro (batteria) o Francesca Remigi (batteria).