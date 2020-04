Mario De Maio entra nel cda della Stazione Sperimentale delle Pelli

“La scommessa è la ricerca e l’innovazione”. Così Mario De Maio, presidente sezione Concia di Confindustria di Avellino, commenenta la sua indicazione nel cda della SSIP.

“Il nostro distretto, Solofra è fondamentale. Con i nostri 2000 dipendenti e 400 milioni circa di fatturato rilanceremo ancora. Il nostro, un contributo importante in linea con le attività di questi anni. In prima linea, sopratutto, per la Ricerca e l’innovazione. L’obiettivo – dice – sarà ridurre il ricorso all’acqua ed ai prodotti chimici, per perfezionare nuove forme di concia ecologica”.

“Dobbiamo farlo noi, qui ed ora, prima delle multinazionali” conclude De Maio.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente delle Stazione Sperimentale, Graziano Baluducci. “De Maio darà un grande contributo alla SSIP”.

“Il sistema di Unioncamere Campania è in sintonia con queste sfide” dice il presidente campano Cirio Fiola. “De Maio è figura di primo piano, rappresenta un mondo importante, e dara un apporto significativo. Passata la tempesta insieme accelereremo su tutti i temi in campo”.