Mario Giacomelli fotografo e poeta: fino al 7 settembre la mostra al Palazzo Reale di Milano

Mario Giacomelli in mostra al Palazzo Reale di Milano. La rassegna, in corso a Milano fino al 7 settembre, testimonia la poetica visiva e fotografica del grande artista attraverso le sue opere più importanti e considerevoli. Caratterizzati da un linguaggio fotografico intimo, originale e personale, i suoi capolavori evocano atmosfere sospese tra sogno e realtà quotidiana. Poesie, versi e liriche prendono vita attraverso le sue immagini toccando tematiche contemporanee ed universali legate all’esistenza ed al vissuto umano: la caducità del tempo, l’antitesi costante tra vita e morte, le diverse forme dell’amore.

La mostra prende vita dalle raccolte Per poesie e Favola, verso possibili significati interiori, le quali racchiudono una confessione sul linguaggio fotografico dell’artista in cerca della sua componente lirica e poetica. A seguire, lungo il percorso espositivo si viene trasportati nelle serie ispirate dalle opere di Giacomo Leopardi, Sergio Corazzini, Vincenzo Cardarelli, Edgar Lee Masters, Eugenio Montale, Lèonie Adams, Franco Costabile, Francesco Permunian. Nucleo centrale della mostra è la stanza dedicata alle serie Io non ho mani che mi accarezzano il volto (1961-1963) e Scanno (1957-1959). La prima serie è dedicata ai giovani seminaristi che danzano e pregano su uno sfondo bianco, assemblandosi in coreografie circolari, con vestiti scuri, sottolineando il rapporto discordante tra il sacro e il profano. La quotidianità delle immagini di Giacomelli diventa rito, spiritualità, gesto. La seconda serie intitolata Scanno si concentra sul celebre borgo abruzzese ove i protagonisti sono sempre corpi in questo caso ripresi in movimenti meno coreografici e più aderenti al loro naturale incedere nelle stradine del piccolo borgo: bambini ed anziani passeggiano nella loro quotidianità indossando i tipici tabarri. Il legame tra le due serie è caratterizzato dal moto dei corpi dei soggetti ripresi, dal contrasto drammatico del bianco e nero e dalla volontà di superare la staticità dell’immagine portando un’istantanea a divenire visione, sogno, suggestione fluida. Concludono la rassegna la serie Il canto dei nuovi emigranti (1984- 1985) che riflette il tema dell’assenza legato alla poetica di Costabile e l’installazione multimediale Sotto la pelle del reale curata da Katiuscia Biondi Giacomelli ove l’opera diventa un’esperienza sensoriale interiore ed immersiva. La mostra è stata realizzata dal Palazzo Reale di Milano, Archivio Mario Giacomelli in collaborazione con Rjma, Silvana Editoriale, curata da Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli ed è parte del progetto espositivo che vede Milano e Roma in collaborazione nel rendere omaggio al fotografo marchigiano con due esposizioni complementari che si concentrano su diversi temi ed aspetti delle sue creazioni. L’eredità dell’artista visionario viene consegnata in questa esposizione conducendo ad una indagine sulla sperimentazione e sulla ricerca del linguaggio fotografico perennemente mutevole: Mario Giacomelli attraversa il realismo moderno ed arriva a conquistare l’espressione artistica di una nuova sensibilità postmoderna.