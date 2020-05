Mario Orfeo direttore del Tg3. Domani il Cda Rai si riunisce per la nomina

Mario Orfeo direttore del Tg3. E’ la proposta di nomina che l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, ha formulato e che domani sarà presa in esame dal Cda di viale Mazzini. Orfeo, già direttore di Tg1 e Tg2 e attualmente presidente di Rai Way, è chiamato a subentrare a Giuseppina Paterniti, per la quale è in arrivo l’incarico di responsabile dell’Offerta informativa del servizio pubblico. Il nome di Orfeo come nuovo direttore del Tg3 circolava da tempo ma al dunque la proposta non arrivava ad essere definita. Ora invece sembra che Salini sia riuscito a trovare l’equilibrio tra le varie proposte di nomina che ha ipotizzato e che ha formalizzato con l’invio dei curricula al cda, come da prassi nelle 24 ore precedenti la riunione.

Di Mare al timone di Rai 3

Quanto a Rai3, confermata l’ampiamente annunciata da giorni Confermata la proposta di nomina di Franco Di Mare a nuovo direttore di Rai 3, al posto di Silvia Calandrelli. A proposito delle direzioni di Tg3 e Rai3 finora in mano femminile, ieri sono intervenute le commissioni Pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Odg e l’associazione Giulia Giornaliste, rilevando che “ancora una volta sono le donne a essere sacrificate sull’altare della lottizzazione politica” e “respingiamo con fermezza l’idea che a farne le spese siano le uniche due donne ai vertici di una rete”.