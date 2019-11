Mario Sammartino è il nuovo ambasciatore d’Italia a Malta

Nato a Napoli nel 1956, Mario Sammartino si laurea in Giurisprudenza a Milano nel 1983 e comincia il suo percorso professionale presso la Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo.

2017 è Ambasciatore a Malta. La sua carriera all’estero inizia nel 1986 all’Ambasciata a Colombo e prosegue a Dortmund, dove nel 1991 assume le funzioni di Console. Nel 1994 viene trasferito, sempre in qualità di Console, a Mar del Plata. Di rientro alla Farnesina nel 1995, viene assegnato alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Torna a prestare servizio all’estero nel 2000 a Rabat, mentre nel 2004 viene inviato in qualità di Ambasciatore a Libreville. Nel 2007 è nuovamente a Roma, dove assume presso la Direzione Generale dei Paesi dell’Africa sub-sahariana. In seguito è nominato Vice Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo con funzioni relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cooperazione. Nel 2012 è nominato Ambasciatore a Kuala Lumpur. E’ sposato con Federica Modena, con la quale ha una figlia di vent’anni, Ilaria.