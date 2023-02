Mario Stella Richter presidente del Fondo Interbancario di tutela dei depositi

Mario Stella Richter è il nuovo presidente del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd), cui aderiscono le banche italiane e che tutela i depositi fino a 100mila euro oltre a intervenire in alcuni casi di crisi bancarie. La nomina è arrivata nell’assemblea tenuta oggi che ha nominato anche per il triennio 2023-2025 i consiglieri e i sindaci. Richter sostituisce Salvatore Maccarone, alla presidenza del fondo per 9 anni, cui vanno i ringraziamenti dei soci. Nato a Roma il 27 settembre 1965, Stella Richter è professore ordinario di diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” e avvocato cassazionista.