Mario Trevi, da Melito a New York: premio alla carriera dall’Ordine dei Giornalisti della Campania

Giovedì 30 Ottobre alle ore 11 nella sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania si terrà la cerimonia di investitura del Premio alla Carriera conferito al Maestro Mario Trevi per festeggiare gli oltre 65 anni di carriera, la pubblicazione della sua autobiografia “Indifferentemente”, le cui vendite hanno raggiunto, oltre l’Italia, gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito ed il Canada, e la pubblicazione del documentario “Indifferentemente… Mario Trevi” con la regia di Salvatore Architravo. Nella conferenza, intitolata “Mario Trevi – Da Melito a New York. Dalla Piedigrotta a Indifferentemente”, saranno ricordate le esperienze artistiche del cantante e attore con aneddoti sulle Audizioni di Piedigrotta, le sue dieci partecipazioni al Festival di Napoli dal 1960 al 1970, le tante tournée all’estero. Moderatore e relatore del convegno saranno Ottavio Lucarelli, Presidente Odg Campania, e Mimmo Falco, Vicepresidente Odg Campania. Ingresso libero all’incontro che si terrà nella sede dell’Ordine a Napoli, in Via Partenope 5.