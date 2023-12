Mario Zanetti nuovo presidente di Confitarma. Mario Mattioli past president

Si è svolta oggi l’Assemblea di Confitarma, che ha eletto all’unanimità il consigliere Mario Zanetti quale nuovo Presidente per il quadriennio 2024-2028 e la sua squadra composta dai Vice Presidenti Mariella Amoretti, Cesare d’Amico, Guido Grimaldi e Lorenzo Matacena. Il Presidente Zanetti e i Vice Presidenti entreranno in carica dal 1 gennaio 2024.

La Presidente pro tempore Mariella Amoretti, che ha presieduto l’Assemblea, ringraziando per il prezioso lavoro svolto in questi anni il Past President Mario Mattioli, ha formulato a nome di tutta la Confederazione Italiana degli Armatori a Mario Zanetti i migliori auguri di buon lavoro “che sarà molto impegnativo viste le grandi sfide che attendono il settore e che, sono sicura, saprà affrontare con equilibrio e attenzione”.

Mario Zanetti, 52 anni, è Amministratore Delegato di Costa Crociere da aprile 2023, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale dal marzo 2021. Nella sua carriera Zanetti, ha guidato in qualità di President per 4 anni, dal 2016 al 2020, le operazioni di Costa in Asia. Nel suo ruolo attuale di Amministratore Delegato di Costa Crociere supervisiona la flotta di tutte le navi del marchio, operanti in Europa, Sud America e Asia, nonché tutti gli uffici commerciali nel mondo. Zanetti vanta una lunga esperienza in Costa e nel 2017 è stato nominato anche Direttore Generale di Costa Asia, con focus principale su Cina, Taiwan e Giappone, dove ha ridisegnato l’organizzazione e migliorato significativamente le performance commerciali e finanziarie locali, rafforzando così la leadership di Carnival Corporation nella regione.