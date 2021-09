Mark Adams, Vice President Design Opel, è Eurostar 2021

Il Vice President Design di Opel Mark Adams è una delle Eurostar 2021. La rivista specializzata Automotive News Europe, ha scelto ancora una volta i 17 decision-maker più dinamici dell’anno del settore automotive. I vincitori del premio si sono incontrati ieri sera nel corso di un evento collaterale del Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Monaco di Baviera. Mark Adams è stato premiato per il moderno design del nuovo Opel Mokka. Ecco la motivazione di Automotive News Europe: “Grazie a un SUV compatto come Opel Mokka, Mark Adams e il suo team hanno avviato il radicale rinnovo del design di Opel. Presentando Opel Mokka, la Casa lo ha descritto come una vettura che non passerà inosservata e che cambierà la percezione del marchio”. Quella di quest’anno è la 24a edizione dei premi Eurostars destinati ai leader del settore. “I 17 premiati hanno superato sfide professionali e personali senza precedenti durante la pandemia e dopo di essa. La flessibilità e il talento che hanno dimostrato in tempi così difficili sono degni di nota. Stanno contribuendo a portare il settore automotive in una nuova epoca con soluzioni profittevoli”, ha dichiarato Luca Ciferri, Associate Publisher & Editor di Automotive News Europe.

(ITALPRESS).