I gadget personalizzati consentono alle aziende di elargire doni utili, favorendo la promozione del marchio e, a seconda del target destinatario, incentivando la fidelizzazione della clientela o rafforzando il senso di appartenenza dei dipendenti.

Per questo il trend di vendite legato a questa tipologia di articoli è attualmente positivo, mettendo in evidenza una richiesta particolarmente vivace anche online, grazie ai servizi di stampa messi a disposizione dalle migliori realtà del settore.

Molti portali, infatti, offrono la possibilità di scegliere il gadget preferito e di personalizzarlo a proprio piacimento con il logo aziendale, slogan o frasi di grande impatto: in pochi clic si potrà ordinare da qualsiasi device l’articolo più in linea con le proprie esigenze promozionali.

Tra i portali di riferimento del settore si annovera, per esempio, stampaSi che da oltre 10 anni offre alle imprese un servizio professionale ed efficiente, grazie all’impiego di tecniche di stampa innovative che garantiscono un prodotto finale unico ed originale.

Dalla cancelleria ai calendari

Tra i gadget personalizzati più richiesti dalle aziende ci sono certamente quelli utili per il lavoro d’ufficio.

A scatto, touchscreen per smartphone, ecologiche e persino antibatteriche per essere trattate igienicamente dopo l’uso, le penne sono ancora largamente impiegate, nonostante l’utilizzo sempre più preponderante del digitale.

È possibile richiedere il brand stampigliato su due lati o su uno solo, o informazioni utili quali contatti e indirizzi con colori a contrasto col fondo, per risultare visibili e attirare sempre l’attenzione del destinatario.

Le agende o i planner giornalieri sono altrettanto gettonati, vista la loro grande utilità in ogni contesto professionale. Per quello che riguarda questi articoli, il marchio aziendale ha uno spazio maggiore per poter essere visionato, come nel caso dei calendari, in tutti i loro formati, da quelli da scrivania fino a quelli a parete. Oltre al brand, sui calendari si possono prevedere immagini dedicate inerenti l’attività oppure semplicemente atte ad attirare l’attenzione del target di riferimento.

Nell’ambito dell’oggettistica per l’ufficio, poi, sono molto richiesti anche porta documenti, post-it, lanyard porta badge e persino calcolatrici: tutti personalizzabili secondo la fantasia e le necessità dell’azienda.

Altri tipi di gadget

Un gadget personalizzato non risulta utile solo nel contesto lavorativo, ma anche nella vita di tutti i giorni: per esempio, optare per una shopper per la spesa o uno zaino per lo sport significa incentivare la diffusione del brand anche in contesti quotidiani in cui è possibile raggiungere un numero di potenziali clienti decisamente elevato.

Una pubblicità non invasiva, quindi, che può essere fatta con stile e guardando alle ultime tendenze. Nascono così borse ecologiche personalizzate, ma anche sacche da mettere sulla spalla e chiuse con pratica coulisse.

Altro oggetto molto richiesto è la borraccia, rigorosamente in acciaio o in alluminio per poter essere riutilizzabile e contribuire all’ecosostenibilità ambientale. Non solo, ma si tratta di un gadget davvero indispensabile sia in estate che in inverno, perché i modelli termici possono mantenere a lungo le bevande alla temperatura desiderata.

Infine, da ricordare anche l’importanza dell’abbigliamento personalizzato. Per alcune aziende, come quelle alimentari, turistiche, edili, dedite a trasporti o traslochi, si tratta di elemento indispensabile per identificare i propri dipendenti agli occhi della clientela.

Dalla maglieria ai cappelli, passando per le felpe e i pantaloni, gli outfit che riportano il nome del brand possono essere realizzati per diventare capi trendy, da sfoggiare con piacere anche nel quotidiano.