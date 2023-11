Marmi del Partenone, nuovo scontro diplomatico Atene-Londra

Roma, 28 nov. (askanews) – Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha rifiutato di tenere colloqui con il vice primo ministro britannico Oliver Dowden dopo che il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annullato un incontro con il suo omologo greco a causa di disaccordi sui fregi del Partenone, i cosiddetti Marmi di Elgin.

Domenica scorsa, Mitsotakis ha detto che i marmi di Elgin – una collezione di sculture dell’antica Grecia – erano stati rubati dal British Museum. Il leader greco ha annunciato il suo progetto di sollevare la questione non della proprietà dei Marmi, ma della loro “riunificazione” con altre sculture ad Atene durante il suo incontro con Sunak a Londra martedì. Tuttavia, lunedì Sunak ha annullato l’incontro. I media britannici hanno riferito che avrebbe preso tale decisione in risposta alla dichiarazione del primo ministro greco.

“Il vice primo ministro si è offerto di incontrare oggi il primo ministro greco e non è stato possibile farlo [poiché Mitsotakis ha respinto la proposta]. Sapete, è un peccato che l’offerta sia stata fatta. Ma il governo ha deciso la sua posizione sui marmi di Elgin è molto chiara, cioè che dovrebbero restare parte della collezione permanente del British Museum”, ha detto Harper all’emittente BBC.

Intanto Pavlos Marinakis, portavoce del governo greco, ha affermato che annullando l’incontro con Mitsotakis, Sunak non ha mostrato il necessario rispetto non solo per il primo ministro greco, ma anche per l’intera nazione.

“Crediamo, pensiamo che sia ovvio che sia stato infastidito dalle dichiarazioni del primo ministro sulla ferma posizione del nostro paese sulla restituzione delle sculture del Partenone… Si svolgono incontri tra [vari] paesi e molti di loro hanno anche differenze. Ciò è senza precedenti annullare un incontro a causa di irritazione o disaccordo”, ha detto Marinakis all’emittente greca Skai TV.

Nel frattempo, l’emittente Sky News ha riferito che il governo del Regno Unito stava valutando opzioni legali per vietare il trasporto dei marmi di Elgin dal British Museum alla Grecia. Tuttavia, Sunak non dovrebbe sostenere alcun cambiamento nella legislazione che impedirebbe la restituzione definitiva delle sculture alla Grecia, ha riferito l’emittente citando l’ufficio del primo ministro britannico.

A marzo, Sunak avrebbe affermato che il Regno Unito si prendeva cura dei marmi di Elgin da generazioni, aggiungendo che la collezione del British Museum era protetta dalla legge e non c’erano piani per cambiarla.

L’inviato britannico a Costantinopoli dal 1799 al 1803, Lord Elgin, importò nella sua terra natale molte antiche opere d’arte greche che furono successivamente acquistate dal British Museum. La collezione comprende le statue frontonali e le metope del Partenone ateniese, la cariatide dell’Eretteo, la statua di Dioniso e altre opere uniche. La Grecia sostiene che non vi era alcuna autorizzazione per esportare le sculture e chiede la restituzione delle opere d’arte esportate illegalmente. Il Regno Unito sostiene che le sculture sono state legalmente acquisite da Lord Elgin e che il British Museum è ora il loro legittimo proprietario.