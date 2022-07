Marmolada, Draghi sul luogo della strage: Dramma causato dal cambiamento del clima

“Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”. Così il premier Mario Draghi, in un punto stampa a Canazei con le autorità locali. “Ringrazio il premier per la vicinanza alla comunita’ e perche’ so che non e’ stato facile arrivare qui – ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -. L’incontro coi familiari, che abbiamo avuto poco fa, e’ stato toccante. Non e’ un teatro facile quello di questa tragedia. Si e’ staccato un blocco di ghiaccio lungo 200 metri, alto 30 e largo 60. Le ricerche continuano, lo dobbiamo ai familiari. Il Veneto sta pagando una situazione pesante, abbiamo tre vittime identificate e sette dispersi”.