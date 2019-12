Marocchinate, “donna violentata e arsa viva da truppe coloniali francesi”

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – L’Associazione Nazionale porta alla luce un nuovo episodio di violenza ai danni delle donne italiane, avvenuto a Cassino nel 1944 e chiede l’intervento della magistratura per perseguire i colpevoli ancora in vita. “Nella zona di Cassino non ci furono solo gesta eroiche legate alle famose battaglie – dichiara Emiliano Ciotti, presidente nazionale dell’ANVM – abbiamo accertato che le truppe coloniali francesi si macchiarono di quattro stupri e in un caso la donna, dopo essere stata violentata, venne arsa viva dai suoi aguzzini”.

I ricercatori storici del sodalizio hanno rinvenuto nell’Archivio Centrale dello Stato di Roma la lettera di un patronato, indirizzata all’Ambasciata Francese di Roma e al ministero degli Affari Esteri italiano. Nel documento si sollecita la concessione di un indennizzo a favore della figlia di tale Carmela V., fu Antonio, “violentata e arsa viva dalle truppe marocchine di stanza a Monte Caira (Cassino)”.

“È un documento sconvolgente – prosegue Ciotti – che attesta una violenza terribile ai danni di una donna italiana, prima violentata e poi data alle fiamme. Durante le nostre ricerche abbiamo accertato numerosi casi di stupro, soprattutto in Sicilia, Campania, Lazio e Toscana, ma questo è il caso più aberrante”.

“Credo che la magistratura debba avviare un’indagine – conclude Ciotti – gli autori potrebbero essere ancora in vita e vanno perseguiti dalla legge italiana. Serve la collaborazione delle autorità francesi, affinché aprano i loro archivi, se non agli studiosi italiani almeno alla magistratura”.