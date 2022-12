Marocchino ucciso a coltellate a Napoli, Polizia ferma un gambiano

La Polizia ha eseguito un fermo per l’omicidio di un marocchino ucciso a coltellate oggi a Napoli. Si tratta di un 28enne gambiano, raggiunto da decreto di fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato e resistenza aggravata, emesso dalla Procura di Napoli. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato Poggioreale, intervenuti nel pomeriggio per la segnalazione di una lite tra due extracomunitari in piazza Duca degli Abruzzi, sono risaliti al presunto autore dell’omicidio grazie alle descrizioni fornite da alcuni testimoni e alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto. Il 28enne, rintracciato e ascoltato dal pm e dalla Polizia, ha confessato.