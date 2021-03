Marocco, stop alle relazioni diplomatiche con la Germania

Il Marocco ha deciso di “sospendere ogni relazione “con l’ambasciata tedesca in Marocco, come relaziona “Il Giorno’ a causa di “profonde incomprensioni” con Berlino su varie questioni, tra cui quella del Sahara occidentale. I media marocchini hanno pubblicato una lettera inviata lunedì dal capo della diplomazia marocchina Nasser Bourita al capo del governo, Saad-Eddine El Othmani, che dettaglia questa decisione. “Tutti i dipartimenti ministeriali sono tenuti a sospendere ogni contatto, interazione o azione sia con l’ambasciata tedesca in Marocco che con le organizzazioni di cooperazione tedesca e le fondazioni politiche che riceve”. “Il Marocco desidera preservare le sue relazioni con la Germania, ma è una forma di allerta che esprime disagio su molte questioni” , ha confermato lunedì sera all’Afp un alto funzionario del ministero degli Esteri. “Non ci sarà alcun contatto fino a quando non saranno date risposte alle varie domande che sono state poste”. La questione chave riguarda la sovranità sul Sahara Occidentale (l’ultima colonia europea in Africa, abbandonata dalla spagna nel 1975): un’rea occupata militarmente dal Marocco e oggi contesa tra Rabat e il Fronte Polisario, il suo status giuridico rimane irrisolto.

Le Nazioni Unite lo considerano un “territorio non autonomo”. Il territorio del Sahara Occidentale è diviso in diverse province che sono trattate dallo Stato marocchino come parti integranti del regno. Il governo marocchino ha circondato la regione occupata dal suo esercito con il muro più lungo del mondo (2.500 chilometri), dopo la grande muraglia cinese. Una barriera circondata da cinque lilioni di mine antiuomo e presidiata dall’esercito. Parte degli ex abitanti vive oggi in condizioni precarie nel campo profughi di Tindouf, a pochi chilometri dal muro nel deserto algerino.