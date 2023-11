MILANO (ITALPRESS) – “Che lezione abbiamo appreso da questo inizio di campionato? Non si finisce mai di imparare, da questo punto di vista siamo in una fase altamente interlocutoria ma la squadra sta rispondendo bene. L’allenatore è molto bravo, sa gestire molto bene le partite”. Lo ha detto l’ad nerazzurro Beppe Marotta, a margine di una lezione tenuta all’Università Bicocca di Milano agli studenti del Master in Management dello sport e degli eventi sportivi.

