Marotta “Juve senza coppe favorita nel medio-lungo periodo”

MILANO (ITALPRESS) – “La partita con la Juventus rappresenta il Derby d’Italia, come tale va collocata. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, non credo sia determinante il risultato. Ma il fatto di non partecipare alle competizioni europee dà la possibilità alla Juve di pianificare meglio gli allenamenti e di avere meno stress agonistico, quindi meno infortuni”, le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta, a margine dell’evento Dla Piper Sport Forum “La nuova sfida del calcio” a San Siro.

pia/glb/gsl