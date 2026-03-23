Marracash e Guè di nuovo insieme dal vivo a Milano

Milano, 23 mar. (askanews) – Marracash e Guè di nuovo insieme dal vivo. A dieci anni da “Santeria” torna la coppia iconica del rap italiano con un evento imperdibile all’Ippodromo Snai San Siro di Milano: sabato 12 settembre 2026.

Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di domani, martedì 24 marzo, su ticketone.it. Un’occasione irripetibile per il pubblico di rivivere, in un’unica e potente dimensione live, uno dei sodalizi artistici più rilevanti della scena urban italiana.

Il 12 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro i due artisti porteranno sul palco tutti i successi confezionati insieme in 20 anni di carriera ma anche la forza, l’energia e l’estetica di un album, Santeria (Universal – 2016) che ha ridefinito il suono e l’immaginario del rap italiano in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.

I biglietti per lo show di Marra e Guè, organizzato e prodotto da Friends & Partners, saranno disponibili da domani martedì 24 marzo alle ore 14.00 su TicketOne e nei circuiti abituali. Per info: friendsandpartners.it.