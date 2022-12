Marscenter premiata a Città della Scienza: è tra le prime 10 startup innovative dell’aerospazio in Italia

Dopo una selezione di più di 500 startup aerospaziali, Marscenter entra nella top 10 nazionale del programma Up24Stars del gruppo di Intesa Sanpaolo, dedicato alla valorizzazione e alla crescita dell’impresa a elevato contenuto tecnologico.

Questa mattina, 12 dicembre 2022, presso Città della Scienza di Napoli c’è stata la presentazione dei pitch e la premiazione delle dieci migliori startup innovative italiane, tra cui la società spaziale napoletana Marscenter. “In occasione dell’evento odierno Up2stars, è pervenuto al Marscenter un ulteriore prestigioso riconoscimento quale start-up di primario livello nello scenario dell’innovazione nazionale nel settore aerospaziale.” – dichiara Giuseppe Morsillo, Presidente del Marscenter, che prosegue – “Se consideriamo a questo punto la solidità e la concretezza delle prospettive del combinato fra offerta innovativa di servizi e funzione abilitante delle tecnologie proprietarie disponibili si comprende come Marscenter sia destinata a giocare un ruolo sempre più rilevante nel settore degli esperimenti scientifici in condizioni di microgravità per le sue ricadute sociali e strategiche”.

“L’inserimento di Marscenter tra le 10 finaliste del bando Up2Stars di intesa Sanpaolo è merito delle innovative proposte che la società ha sviluppato per consentire di portare nello spazio esperimenti con contenitori ingegnerizzati e a basso costo”. Questo il commento di Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – “Il felice incontro tra le capacità tecnologiche del Marscenter e gli esprimenti di biologia messi appunto nel sistema accademico regionale hanno consentito di sperimentare con successo la validità della proposta, che è ora matura per essere ampliata e messa a disposizione della crescente domanda di attività spaziali. Sono certo – conclude Carrino – che la proposta del Marscenter riscuoterà l’interesse di numerosi investitori”.