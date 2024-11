Marta Casella entra in Illycaffè come Sustainability manager

Illycaffè nomina Marta Casella come nuova Sustainability manager, un ruolo strategico per rafforzare l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Casella sarà responsabile dello sviluppo e dell’implementazione di iniziative mirate a migliorare le pratiche aziendali in ambito ambientale, sociale ed economico, contribuendo alla visione di Illycaffè per un futuro più etico e responsabile. Questa nomina evidenzia l’impegno dell’azienda nel rispondere alla crescente richiesta dei consumatori di maggiore trasparenza, tracciabilità e sostenibilità.