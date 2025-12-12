Martedì 16 la Festa del Patrocinio di San Gennaro: attesa per la liquefazione del sangue

Martedì 16 dicembre 2025, dalle 9.00, la Cappella del Tesoro di San Gennaro in via Duomo ospita la Festa del Patrocinio di San Gennaro, una delle tre celebrazioni annuali dedicate al Santo Patrono di Napoli. A presiedere la funzione sarà l’Abate Prelato monsignor Vincenzo De Gregorio, affiancato dai membri della Deputazione, l’organo che rappresenta la città e custodisce reliquie e patrimonio del Tesoro.

Un rito legato alla storia della città

Quella del 16 dicembre è una ricorrenza profondamente napoletana: ricorda il prodigioso episodio del 1631, quando un’eruzione del Vesuvio minacciò di travolgere la città. Come racconta l’affresco del Domenichino, testimone oculare dell’epoca, il popolo portò in processione il busto e il sangue del Santo verso la colata di lava, che si fermò. È a questo evento che si lega l’attesa della liquefazione, simbolo di protezione e buon auspicio.

Il programma della giornata

La Festa del Patrocinio seguirà la consueta scansione liturgica:

Ore 9.00 – esposizione della Teca e celebrazione della Santa Messa (la Teca resterà visibile fino alle 12.30)

Ore 16.00 – riesposizione della Teca

Ore 18.30 – celebrazione della Messa conclusiva e riposizione della Teca in cassaforte

Una giornata che, come ogni anno, riunisce fedeli, napoletani e devoti in attesa del segno più atteso: la liquefazione del sangue del Patrono.