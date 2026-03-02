Martin Brandenburger nuovo ceo di Lidl Italia

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella grande distribuzione con 800 punti vendita sul territorio nazionale, annuncia l’ingresso di Martin Brandenburger nel ruolo Chief executive officer. Nel suo nuovo ruolo, Brandenburger avrà il compito di imprimere una forte accelerazione al percorso di sviluppo dell’Insegna, che ha da poco festeggiato il traguardo degli 800 punti vendita, rafforzando il posizionamento di Lidl non solo come punto di riferimento per la spesa, ma come motore innovativo per l’economia del Paese e per l’export del Made in Italy.

Martin Brandenburger ha ricoperto per 4 anni il ruolo di ceo di Lidl Grecia e Lidl Cipro, delineando la traiettoria di entrambi i mercati grazie a un pensiero strategico e a una visione chiara. Vanta una dinamica carriera di 18 anni in Lidl, dove ha ricoperto diverse posizioni strategiche in vari Paesi europei, tra cui Croazia, Svizzera, Italia e Malta, oltre ad aver consolidato le sue competenze in ambito logistico presso la Casa Madre.

L’Azienda inoltre comunica il passaggio di Sebastiano Sacilotto, attuale Chief People Officer, a Chief Operations Officer, ruolo precedentemente ricoperto da Roberto Eretta che, in un’ottica di sviluppo professionale, andrà a svolgere la stessa funzione presso Lidl Gran Bretagna. Marco Monego subentra come nuovo Chief People Officer, carica sinora ricoperta in Lidl Germania. Infine, il ruolo di Chief Merchandising Officer viene affidato a Maria Lovecchio.