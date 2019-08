Martone a Venezia: dopo il film ispirato al Sindaco del Rione Sanità anche una serie su Eduardo

Mario Martone e Eduardo De Filippo: il rapporto tra il regista napoletano e il grande maestro del teatro partenopeo si intreccia nuovamente. Dopo ‘Il sindaco del Rione Sanita”, l’opera che debutta a Venezia in concorso per la 79esima edizione del Festival, si aspetta la messa in onda della fiction basata sul libro ‘La vita di Eduardo’ di Maurizio Giammusso. Con ‘Il sindaco del Rione Sanita” Martone trasporta l’opera di De Filippo sul grande schermo, nella sua personale rivisitazione e attualizzazione, dopo averla gia’ diretta a teatro con nette differenze. Come lui stesso spiega nei commenti all’opera inseriti sul sito ufficiale della biennale: “Il sindaco di Eduardo De Filippo, Antonio Barracano, e’ un uomo di settantacinque anni, il mio ne ha la meta’. Un cosi’ deciso spostamento d’eta’ del protagonista consente in questo film di mettere il grande testo di Eduardo alla prova della contemporaneita’ (oggi i boss sono giovanissimi) e di leggerlo come nuovo. Non aspettatevi le illusioni del vecchio Barracano nato nell’Ottocento, che ancora consentivano di tracciare dei confini morali: qui affiora un’umanita’ feroce, ambigua e dolente, nella quale il bene e il male si confrontano in ogni personaggio e le due citta’ di cui sempre si parla a Napoli (la legalitaria e la criminale) si scontrano in una partita sorprendente”.

Martone a teatro, come al cinema, ha affrontato Eduardo per la prima volta nella sua carriera ma sul maestro napoletano e’ pronto a terminare un nuovo progetto. La vita di Eduardo diventera’ una serie tv da lui diretta e prodotta dalla societa’ Publispei. Martone debuttera’ in questo modo anche in televisione, con un’opera che descrive la Napoli del primo ‘900, la famiglia e l’infanzia di Eduardo: l’humus in cui nacquero i suoi piu’ grandi capolavori da ‘Natale in casa Cupiello’ a ‘Napoli milionaria!’, passando per ‘Filumena Marturano’ e ‘Questi Fantasmi’. La serie non sara’ una semplice biografia ma il grande ritratto popolare di un’epoca, di una famiglia, di una citta’ il cui mito e’ vivo ancora oggi in tutto il mondo. Un affresco cittadino cheMartone ha gia’ regalato al cinema quando ha ripercorso la vita di Renato Caccioppoli in ‘Morte di un matematico napoletano’ e quella di Giacomo Leopardi in ‘Il giovane favoloso’, presentato in concorso alla 71esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il regista ha spiegato come la voglia di approfondire Eduardo derivasse dal modo in cui il maestro del ‘900 intendeva la critica sociale. Proprio per sviscerare la commedia umana caratteristica dell’opera di De Filippo. Il suo teatro, dicevaMartone, era “tragico, a volte grottesco” e sottolineava come “lo sguardo di Eduardo sulle situazioni sociali era molto forte. Ma si fondeva con l’indagine dell’uomo in assoluto. Questa alchimia risulta evidente al massimo grado nel ‘Sindaco del Rione Sanita”. In primo luogo il testo ha molti personaggi, e nessuno secondario. Si tratta quindi di ricreare una coralita’. Che la tradizione eduardiana non consente: e’ piramidale. In qualunque delle sue commedie il mondo, anche impersonato da attori bravissimi, ruota attorno all’autore capocomico demiurgo. L’occasione di questo spettacolo mi consentiva di guardare solo a Eduardo drammaturgo, occupandomi dell’articolazione tra i diversi personaggi”.