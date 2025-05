Maruotti “Impegno Falcone e Borsellino ha preservato Costituzione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla riforma della giustizia stiamo intraprendendo una serie di iniziative e incontri: non siamo qui solo per celebrare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, ma anche per ricordare che il loro impegno ed esempio ha consentito di preservare questo modello costituzionale che cerchiamo di difendere”. Lo sottolinea il segretario generale dell’Anm Rocco Maruotti a margine del comitato direttivo dell’Associazione, tenutosi al Palazzo di Giustizia di Palermo.

