Marzabotto, 80 anni fa la strage nazifascista. Anpi: Memoria dell’Italia intera

“Oggi, 80 anni fa la strage nazista, con l’attiva collaborazione dei fascisti, a Monte Sole, nei territori di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno: 770 vittime. La più efferata d’Europa nel corso della seconda guerra mondiale. Oggi questa memoria è dell’Italia intera, la storia oggi interroga tutte le coscienze, chiede vigilanza, partecipazione democratica, senso di responsabilità per il presente e il futuro. Il nazi-fascismo ha distrutto milioni di vite, calpestato i diritti umani, criminalizzato, torturato e insanguinato il dissenso, segnato vergognosamente il mondo. E allora, mai più. Tutti con e per la Costituzione, faro e guida di civiltà, democrazia, diritti. Antifascismo, in una parola”. Lo affermano in una nota il presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, e quella di Bologna, Anna Cocchi.