Marzia Varvaglione prima donna alla presidenza delle imprese vinicole europee

Il Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) annuncia la nomina di Marzia Varvaglione, Business Developer di Varvaglione 1921, come nuova presidente dell’organizzazione. Si tratta di una nomina storica: per la prima volta in oltre sessant’anni, il CEEV sarà guidato da una donna. Con sede a Bruxelles, il CEEV rappresenta dal 1960 le aziende vinicole europee, riunendo 25 associazioni nazionali provenienti da 13 Paesi membri dell’UE, oltre a Svizzera, Ucraina e Regno Unito. L’organizzazione copre oltre il 90 per cento delle esportazioni vinicole del continente. Classe 1989 e appartenente alla quarta generazione della famiglia Varvaglione, Marzia ha giocato un ruolo chiave nella crescita dell’azienda di famiglia, contribuendo a portare i vini della cantina ionica sul mercato nazionale e internazionale. Attualmente è anche presidente di AGIVI – l’Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani – all’interno di Unione Italiana Vini, dove si distingue per un approccio innovativo e una visione imprenditoriale orientata al futuro.