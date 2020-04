Maschere da snorkeling trasformate in respiratori all’Enea di Portici

Alla luce dell’emergenza Covid-19, l’Enea ha iniziato a stampare in 3D presso il Centro ricerche di Portici (Napoli) le valvole brevettate da Isinnova che consentono di trasformare maschere da snorkeling di Decathlon in respiratori per la terapia sub-intensiva. Lo riferisce una nota dell’Enea. Sempre a Portici, Enea sta anche producendo box in plexiglass per interventi di pronto soccorso degli ospedali campani. Tutti questi dispositivi saranno distribuiti ai presidi ospedalieri dalla Protezione civile.