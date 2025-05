“Maschi veri”, in crisi e molto confusi, nella nuova serie Netflix

Dal 21 maggio con Montanari, Lastrico, Sermoniti e Martari

Roma, 12 mag. (askanews) – Si confrontano con donne, compagne, amiche che li stanno scalzando dai posti di lavoro apicali e sono più libere di loro negli approcci e nella vita sessuale. Hanno figli che cercano sui social l’anima gemella per i loro padri, mentre la fluidità di genere, semplicemente, è un dato di fatto. Inutile dire che nel racconto di “Maschi Veri”, la commedia in 8 episodi su Netflix dal 21 maggio, i quattro protagonisti partono sicuri di sé e convinti di avere tutto sotto controllo ma man mano capiscono che la società e i suoi codici sono completamente cambiati e devono, assolutamente, mettersi in discussione. Protagonisti della serie sono Pietro Sermonti, Matteo Martari, Maurizio Lastrico e Francesco Montanari. Alla domanda chi siano oggi i “maschi veri”, Lastrico ha risposto: “Mah, sono delle strutture molto molto complesse, senz’altro degli individui alla ricerca, con tanti problemi di maschilismi, con la consapevolezza sempre più forte che possono far del male alle persone, tante volte anche non rendendosene conto, quindi siamo in un momento di crisi, di interrogazione. Questa serie arriva in questo momento qua”, mentre Montanari ha detto: “Io penso che il maschio sia proprio smarrito, c’è chi cerca di barcamenarsi aprendosi, naturalmente, e c’è invece chi si attacca e si arrocca a ciò che era prima e ne fa quasi una battaglia ideologica, molto di più che se non ci fosse un momento critico e storico”.I “maschi veri” della serie sono 40-50enni, sicuramente i più colpiti da questa trasformazione della società, figli di una cultura ancora patriarcale che pian piano sta cambiando.Lastrico ha sottolineato: “Io ho fatto l’educatore per tanti anni e sono ancora in contatto con le generazioni giovani. Per loro scherzare come noi scherziamo sull’omosessualità, sulla roba.. ci viene da dirlo e a loro non viene. Noi siamo in una situazione di passaggio dove ci costa quasi fatica. Da questo è chiaro che vai avanti, come ti fa a non rimanere sotto pelle un po’ di quella roba lì. Le nuove generazioni questa roba sembra andare verso il meglio, no?”.