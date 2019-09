Maschio Angioino, allarme gestione. Urgono le tecniche dell’interpretazione

Due turisti osservano la porta a bassorilievi che introduce al Maschio Angioino. I signori parlottano, consultano la guida, scuotono la testa e via. Le guide turistiche della città, tutte, recano la foto di questa magnifica porta con la celebrazione della vittoria di Ferrante D’Aragona sui baroni ribelli. Effettivamente la palla di cannone, evidentissima nelle foto di repertorio non c’è. Al suo posto un grande squarcio vuoto che sembra provocato più che altro da un colpo di bazooka. Grandissimo, lo squarcio sul battente, rispetto alla sfera di ferro che nelle immagini di repertorio appare incastrata nella compagine istoriata della porta. Mistero. Ci troviamo di fronte ad un furto? Chi ha rubato la marmellata. L’attore, riconvertito a menestrello per infanti, belava su allegre note l’interrogativo. La risposta era sempre fornita dall’infallibile bassotto detective Johnny. Mettiamo pure da parte la lente d’ingrandimento e la strumentazione da detective: la porta con il grande squarcio è un falso. Quella vera è esposta all’interno, nel museo, e visibile a pagamento. Et voilà, il caso è risolto. Johnny bassotto resta pure a cuccia. Resta però la perplessità dei due turisti di fronte alla porta con uno squarcio che neanche lontanamente ricorda quello vero. Resta lo sconcerto di chi guarda una foto da Internet o da una guida cartacea e non trova riscontro nella realtà. Se i due signori fossero stati maggiormente avvezzi agli usi mediterranei avrebbero chiesto informazioni al custode. La soluzione del giallo sarebbe arrivata come il classico coniglio che spunta dal cilindro. Con ottime probabilità invece di scuotere la testa e andare via, i turisti sarebbero entrati al museo del Maschio Angioino e avrebbero potuto ammirare da vicino il battente originale, il cui fascino è dovuto anche al mistero di quella palla di cannone incastrata nella sua compagine. Un assalto al castello? Una storia antica senza protagonisti? Comunicazione, oh cara. Preparare il turista a ciò che vedrà è sicuramente un ottima tecnica per solleticare una curiosità già presente ed in attesa di appagamento. La porta, quella vera, è tutta istoriata con 6 bassorilievi che come fotogrammi raccontano gli episodi più significativi della guerra di Ferrante contro i baroni ribelli. Nell’ultimo quadrante, in basso a sinistra, perfettamente visibile in tre D, direbbero i tecnologici, ecco la palla di cannone incastrata. Basterebbe questo elemento ad una narrazione interpretativa vincente, ma la curiosità del visitatore avrebbe un vero e proprio picco se si facesse notare che il battente colpito non è quello esterno ma quello interno della porta. Vola fantasia. Uno sparo dall’interno verso una porta chiusa, un avventura particolare della guerra contro i d’Angiò oppure. Oppure. Il proiettile non colpì il battente mentre era nella sua sede ma durante il trasporto del carico predatorio, porta compresa, che Carlo VIII volle portare con sé durante il ritorno in Francia. Nel golfo di Rapallo i genovesi colpirono il carico a cannonate ed uno dei proiettili rimase incastrato nel battente. La porta tornò così a Napoli. Ogni centimetro quadrato del Maschio Angioino ha una storia che potrebbe essere richiamata da didascalie luci e suoni. Vagonate d’emozioni per tutti. Non è così. Opere d’arte di altissimo livello, che possono essere apprezzate da intenditori come da visitatori d’ogni tipo, finiscono per rientrare in un giretto tra belle cose –ah si, l’ho visto, anche quell’altro, poi abbiamo mangiato da-. La porta imitazione di quella esposta al museo ha una funzione molto importante che va molto oltre l’impedire che l’originale subisca danni o furti: essa è la quinta scenica che permette di sbirciare ma di non vedere e per questo deve produrre curiosità e desiderio di scoperta. Sei euro per questo itinerario museale dall’enorme valore storico artistico ed emozionale sono un prezzo decisamente basso, ma, considerata la tipologia espositiva usata, non è pensabile una richiesta maggiore. Un esposizione curata secondo i principi dell’interpretazione consentirebbe di alzare il costo del biglietto, e di trattenere il pubblico all’interno dell’intera struttura per più di un ora e mezza. Dopo questo tempo, si è accertato infatti, che scatta nel turista il desiderio di gadget, di un ricordino, per portare con sé un pezzo della piacevole esperienza vissuta. Come sempre il problema è di tipo gestionale. Una interessante e coinvolgente spiegazione, proprio vicino alla porta-imitazione, avrebbe avuto la forza di spingere i turisti al museo invece di farli andare via. Il nostro patrimonio è unico e merita una gestione che sia all’altezza del suo valore.