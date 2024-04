Maserati accende i riflettori sulla nuova era elettrica

RIMINI (ITALPRESS) – Si è svolto a Rimini il Folgore Day: un evento che, nell’anniversario dei 110 anni di Maserati, segna ufficialmente l’ingresso nella nuova dimensione elettrica, dove la gamma Folgore è pronta a rappresentare nel mondo il futuro del brand. Un viaggio all’insegna di elettrificazione, innovazione, lusso ed eccellenza nella migliore tradizione italiana, che Maserati ha intrapreso nell’ultimo anno con il lancio dei suoi modelli 100% elettrici: GranTurismo Folgore, la prima vettura completamente elettrica del Tridente, Grecale Folgore, il primo Suv spinto da un propulsore full electric, e ora, GranCabrio Folgore, l’elegante e raffinata versione a cielo aperto della pluripremiata sorella grand tourer, che verrà lanciata proprio in questa occasione. A queste si aggiungono la super sportiva MC20 Folgore, prossima al debutto nel 2025. Entro il 2028 l’elettrificazione dell’intera gamma del Tridente sarà così completa, come annunciato da Maserati a inizio 2024 durante la condivisione della sua visione strategica futura, che prevede un piano di crescita rivolto a una redditività sostenibile nel lungo termine, incentrato sull’evoluzione costante del proprio marchio e dei suoi prodotti. In questo scenario la gamma del Tridente rimane interamente disegnata, sviluppata e prodotta in Italia, con Modena e lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti sempre al centro di questa sfidante nuova era della mobilità.

Il Folgore Day è l’inizio di un nuovo viaggio per Maserati e per i consumatori del lusso ai quali l’offerta elettrica del Tridente è interamente rivolta e dedicata, attraverso prodotti capaci di garantire l’essenza distintiva del marchio e di diventare nuovi simboli marcianti della profonda trasformazione in atto nel mercato. Folgore è la spinta, la scintilla che accende un moderno inizio, e con la forza dirompente tipica del tuono – “Made in Thunder” è infatti il claim scelto per raccontare questo particolare momento – dà il via a un nuovo capitolo nella grande storia di Maserati, primo marchio luxury 100% italiano a produrre modelli full electric nella Motor Valley. Ancora una volta il genio creativo e ingegneristico delle donne e degli uomini del Tridente si incontrano per plasmare la nuova gamma full electric Folgore, manifesto del futuro del brand.

Il Folgore Day si è aperto con la conferenza stampa e il benvenuto da parte del Ceo del marchio. Davide Grasso ha parlato del significativo momento per Maserati, ambasciatrice italiana nel mondo del lusso, testimone di innovazione e accelerazione tecnologica, e del suo futuro votato all’elettrificazione, condividendone la visione di lungo termine focalizzata sulla nuova gamma Folgore e le attività di brand, in attesa di presentare l’ultima creazione full electric, Maserati GranCabrio Folgore, che verrà svelata in serata durante un evento nel nome della travolgente potenza di Folgore. Insieme a Davide Grasso sono intervenuti: Giovanni Perosino, Maserati Chief Marketing Officer, che ha condiviso i valori e i tratti distintivi del marchio trasportati nella nuova era Folgore e presentato in anteprima mondiale la campagna “It turns you on”; Davide Danesin, Head of Maserati Engineering, con focus su ingegneria e sviluppo; e Klaus Busse, Maserati Head of Design, che ha concluso la conferenza stampa con un contributo su stile, tecnologia e progettazione. Ad aprire ufficialmente l’evento è stato il lancio ufficiale della campagna “It turns you on”, con protagonista Damiano David, musicista e cantautore che ha scalato le classifiche mondiali insieme al gruppo rock Màneskin, di cui è frontman e voce inconfondibile. In un film di 90 secondi, il cui concept creativo è stato sviluppato dall’agenzia di comunicazione Naìve e messo in scena dalla casa di produzione Buddy Film, il regista Gabriele Mainetti e i fotografi Paolo Zerbini e Max Sarotto, autori degli scatti della campagna, firmano una storia che esalta e celebra tutto ciò che è Maserati: passione, visione, innovazione, italianità, intuizione, dedizione ed entusiasmo.

– Foto: ufficio stampa Maserati –