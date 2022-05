Maserati al Motor Valley Fest 2022 con tante novità

MODENA (ITALPRESS) – Maserati sarà nuovamente tra i principali protagonisti del Motor Valley Fest, che dal 26 al 29 maggio animerà la città di Modena. La manifestazione, un tributo alla Terra dei Motori e alle sue eccellenze, occuperà il centro e non solo della città emiliana, che da oltre 80 anni è la casa di Maserati. Sarà un evento open air, che richiamerà gli appassionati del mondo dei motori, con attività, convegni ed esposizioni, anche virtuali. Inoltre, sarà l’occasione per ammirare da vicino gli ultimi modelli della Casa del Tridente. Per questo motivo, per i giorni del Festival le porte dello Show Room di viale Ciro Menotti apriranno al pubblico per i Factory Tour, per un viaggio nella storia e nel futuro del Brand e per ammirare in anteprima la nuova spyder MC20 Cielo.

In esposizione ci sarà Grecale il nuovo suv che è “Everyday Excpetional”: si mostrerà nella special edition Mission From Mars, realizzata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie con gli esterni nell’esclusiva tinta Galactic Orange, un innovativo colore a più strati con base super liquida, che ricorda il metallo fuso, su una resina arancio-rossa intensa, quasi glassata, futuristica. Presente anche la Levante Futura Fuoriserie, oltre alla Levante MC Edition, nel colore Giallo Corse. Dallo storico stabilimento si passa poi al centro della città, dove saranno esposti altri gioielli del Tridente: in piazza XX Settembre, per tutta la durata del Festival, sarà possibile ammirare una Maserati Grecale nella versione Trofeo, color Giallo Modenese, la più performante, grazie ad un potente motore benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno, cuore della super sportiva Maserati MC20, che troverà spazio nella stessa piazza. Un’altra Maserati Grecale, questa volta nella versione Modena sarà, invece, esposta nel cortile dell’Accademia Militare.

Per visitare il Plant dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e vedere con i propri occhi come nascono MC20 e la nuova spyder M20 Cielo, occorre prenotarsi tramite il sito https://motorvalley.it/partner/maserati-automobili/

I valori del Brand di innovazione, passione e design sono sotto ai riflettori anche al Motor Valley Fest 2022 con una serie di incontri ed eventi dedicati tra i quali ricordiamo: Giovedì 26 maggio, ore 11:00 – 12:30 Teatro Pavarotti – Corso Canalgrande, 85, Convegno inaugurale – Round top table Motor Valley con la partecipazione di Francesco Tonon, Head of Product Planning, Maserati FuoriSerie & Maserati Classiche. Giovedì 26 maggio, ore 16:00 – 17:30, MVA Headquarter – Via Francesco Selmi, 19

“Elettrico: Le sfide di un lungo viaggio verso l’obiettivo emissioni co2 zero” con la partecipazione di Davide Danesin, Maserati Granturismo Program Chief Vehicle Engineer.

Venerdì 27 maggio, ore 11:30 – 12:30, Laboratorio Aperto Ex AEM – Viale Buon Pastore, 43. Talent Talk Maserati, all’interno del programma “Innovation & Talents” con la partecipazione di Marco Magnanini, Maserati Global Brand Manager. Per completare le attività del Festival, si aggiunge quest’anno l’evento Autopromotec a Bologna, rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Dal 25 al 28 maggio saranno esposte una Maserati Grecale e una Ghibli Hybrid.

– foto ufficio stampa Maserati –

