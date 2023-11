Maserati, arriva il SUV Grecale Tempesta

MODENA (ITALPRESS) – Maserati presenta una nuova serie speciale in edizione limitata dedicata agli amanti del SUV del Tridente. E’ Grecale Tempesta, una versione che aggiunge elementi inediti rispetto all’allestimento GT di Grecale, esaltandone le qualità già eccezionali, per una nuova veste più accattivante e dinamica.

Pensata per chi non vuole rinunciare a sportività ed eleganza, ma che desidera mettersi al volante di una vettura più grintosa anche nello stile e nei contenuti, Grecale Tempesta si ispira alla forza del cambiamento, alla potenza di un vento che secondo Maserati definisce le migliori caratteristiche di un modello distintivo per prestazioni e carattere. Ancora più “everyday exceptional”, ancora più esclusiva, prodotta in soli 100 esemplari – 50 in vernice metallizzata Nero Tempesta e 50 divisi tra le colorazioni Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava – Grecale Tempesta è la nuova proposta Maserati nata per esaltare le linee della sportiva best in class per abitabilità e comfort, amata per la sua performance di livello superiore unita a guidabilità e maneggevolezza.

Da oggi Grecale diventa più attraente grazie ai nuovi dettagli sportivi della versione Tempesta: cerchi Crio da 21″ specifici per questa versione speciale – un doppio upgrade rispetto a quelli da 19″ previsti di serie per l’allestimento GT – pinze freno verniciate in rosso/nero, estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato, differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook, pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato, e finitura nera del Daylight Opening (DLO).

A completare il pacchetto sportivo si aggiungono i vetri posteriori oscurati, la telecamera panoramica a 360°, e il sistema di allarme volumetrico. Grecale Tempesta sarà in concessionaria a partire da dicembre 2023. La vendita è limitata al solo mercato Italia.

foto: ufficio stampa Maserati

