Maserati celebra Levante, Ghibli e Quattroporte Trofeo con motore V8

MODENA (ITALPRESS) – Maserati ha scelto la quinta edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena fino a domenica per celebrare il leggendario motore V8 Twin Turbo a 90° da 580 CV, dal sound inimitabile e dalle formidabili prestazioni, cuore pulsante di Levante, Ghibli e Quattroporte – tutte in versione Trofeo – che a partire dalla fine del 2023 uscirà ufficialmente di scena dalla produzione. Le vetture, che fino ad oggi sono state spinte dall’inconfondibile propulsore e le cui vendite proseguiranno anche nel 2024, diventeranno così un oggetto da collezione per tutti i possessori di un pezzo unico della storia del marchio italiano. Maserati GranTurismo Folgore, prima vettura 100% elettrica nella storia del brand, e Grecale Folgore, il primo Suv totalmente elettrico, sono i primi testimoni di questo processo di cambiamento. L’intera gamma Maserati avrà entro il 2025 una versione elettrica per ogni modello e Maserati sarà full-electric entro il 2030. Un momento storico per l’azienda modenese, che da sempre guarda avanti senza dimenticare le sue radici, e per coloro che del Tridente amano la storia e la contemporaneità dei modelli, capaci di assicurare stile, emozioni e prestazioni intramontabili. Le stesse che continueranno a regalare le vetture che da oggi in poi diventeranno il nuovo oggetto del desiderio dei collezionisti. Dal 1959, anno in cui nacque la Maserati 5000GT, prima vettura a montare il possente V8, sono state prodotte e vendute nel mondo oltre centomila unità con motore 8 cilindri; le ultime edizioni di Maserati Trofeo, Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima, verranno svelate in occasione dell’evento internazionale Goodwood Festival of Speed, a luglio 2023. Durante le quattro giornate del Motor Valley Fest ogni angolo di Modena verrà conquistato dalle creazioni del Tridente, in bella mostra nei luoghi simbolo della città. In Piazza Grande, l’intera gamma Folgore di Maserati sarà in esposizione per la prima volta: GranTurismo Folgore One Off Luce e Grecale Folgore saranno affiancate dalla futuristica Gen3 Maserati Tipo Folgore, la monoposto che da quest’anno è impegnata nel Campionato del mondo ABB FIA Formula E. La gamma Trofeo, con Levante, Ghibli e Quattroporte in edizione Zèda, esemplari unici per celebrare il motore V8, sarà la regina di Piazza XX Settembre. Lo showroom di viale Ciro Menotti ospiterà la celebrazione dell’iconica GranTurismo, dalle origini al presente, con due modelli classic, insieme alla GranTurismo Zèda della precedente generazione e alla GranTurismo One Off Prisma.

