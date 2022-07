Maserati corre nel campionato Fanatec GT2 European Series nel 2023

MODENA (ITALPRESS) – Un altro passo importante nella strategia motorsport di Maserati: MC20, pensata sin dalle prime fasi di sviluppo per riportare il Tridente in pista nelle competizioni a ruote coperte, sarà protagonista nel Campionato GT2 European Series, debuttando nel 2023.

Maserati mette a disposizione di clienti e team MC20 GT2.

MC20 GT2 deriva dalla versione stradale, dalla quale eredita i contenuti best in class quali l’innovativo motore Nettuno con nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion), la geometria delle sospensioni con soluzione a doppio braccio oscillante dotata di asse di sterzo semi-virtuale e la monoscocca in carbonio.

Il ritorno di Maserati in pista nelle competizioni GT, rappresenta l’ideale legame tra la nuova Era del Brand e le vittorie ottenute dalla plurivittoriosa MC12 nei campionati FIA GT dal 2004 al 2010.

Proprio per sottolineare il legame tra MC12 e MC20, in occasione della 24 ore di Spa, dove la MC12 vinse per tre volte (2005, 2006, 2008), Maserati inaugura la nuova era di Maserati Corse con una esperienza dedicata alle gloriose tappe della sua storia sportiva.

Davide Grasso, CEO Maserati, ha commentato: “Siamo spinti dalla nostra passione, sia in strada, sia in pista. Abbiamo una lunga storia di eccellenza a livello mondiale nelle competizioni motoristiche e siamo estremamente orgogliosi di gareggiare con MC20. Le corse sono sempre state l’habitat naturale di Maserati e ora, sia nel Campionato Fanatec GT2, sia nel Campionato di Formula E, il nostro Brand riparte dalle sue radici per costruire il suo futuro”.

Jean-Marc Finot, Senior VP, STELLANTIS Motorsport, ha dichiarato: “Con MC20 GT2, Maserati Corse offre il perfetto punto di congiunzione tra il programma Formula E e le nostre vetture da strada. Questo nuovo passo è un’ulteriore conferma dell’heritage Maserati e della credibilità del brand nel motorsport. MC20 è una fantastica vettura omologata da strada. Siamo felici che i nostri clienti più appassionati possano godersi il piacere di farla correre”.

