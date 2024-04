Maserati main sponsor e auto ufficiale del Monte Carlo Masters

MODENA (ITALPRESS) – Tutto è pronto per una nuova edizione dell’attesissimo Rolex Monte-Carlo Masters, dove Maserati sarà per il terzo anno consecutivo main sponsor e auto ufficiale del torneo. Dal 6 al 14 aprile i campi in terra rossa più prestigiosi al mondo, incastonati nella suggestiva cornice del Principato di Monaco, richiameranno le star del tennis internazionale, impegnate a regalare uno spettacolo unico e animare la competizione più coinvolgente, quella tra veri fuoriclasse del ranking. Maserati, da sempre sinonimo di sportività ricercata, eleganza contemporanea nel migliore stile italiano e prestazioni di livello, ha scelto anche quest’anno di essere della partita conquistando il pubblico fuori dal campo, con due vetture in esposizione all’interno del Monaco Country Club e una flotta di Maserati – Grecale, Levante, Ghibli e Quattroporte – a disposizione per supportare gli spostamenti dei campioni tra un match e l’altro e quelli degli ospiti del Tridente intenti a godersi il torneo; a questi ultimi sarà inoltre riservata l’attività di test drive al volante di MC20, MC20 Cielo, GranTurismo e Grecale, per immergersi al meglio in un’esperienza glamour all’insegna di uno degli sport più esclusivi.

Il Rolex Monte-Carlo Masters sarà il palcoscenico ideale per trasmettere quel senso di libertà e di joie de vivre perfettamente rappresentati da vetture come l’accattivante Maserati MC20 Cielo e l’ultima arrivata della Casa del Tridente, la decapottabile a tutto comfort Maserati GranCabrio Trofeo.

Una coppia vincente di vetture dalle prestazioni sublimi, pensate per assaporare con il vento tra i capelli tutte le sensazioni migliori che la guida a cielo aperto sa regalare. Nell’area del VIP Village sarà Maserati MC20 Cielo Opera d’arte a catturare tutti gli sguardi in occasione della sua prima uscita ufficiale davanti a un pubblico. La vettura, autentico capolavoro marciante realizzato su richiesta specifica di un cliente, è una creazione one-off ispirata all’astrattismo, nata per esaltare e condividere la vivacità artistica dell’esclusivo programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Una lavorazione complessa e ricercata, mai eseguita prima d’ora, creata interamente a mano e finemente perfezionata per dare vita a una livrea che diventa una tela moderna, dove si incontrano passato e futuro del marchio.

“Creativity is intelligence having fun” è l’aforisma che descrive in un solo pensiero questa versione unica della super sportiva del Tridente più desiderata: una vera e propria dichiarazione di indipendenza artistica, estro, intuizione, fantasia e abilità superiori nel dare forma a un sogno. La vettura è 100% made in Modena, realizzata nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, dove per un intero anno il team Fuoriserie ha lavorato in stretta collaborazione con il Centro Stile Maserati, dando vita a un’automobile che è oggi il manifesto della produzione bespoke della Casa modenese e della più alta maestria artigianale italiana. La nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo sarà invece la protagonista all’interno del Commercial Village. La versione cabrio dell’iconica grand tourer del Tridente, Maserati GranTurismo, è stata lanciata a fine febbraio dalla Casa modenese nella potente versione con il motore termico 6 cilindri Nettuno, cuore pulsante delle vetture più adrenaliniche della gamma del Tridente.

Elegante versione a cielo aperto della sua gemella coupè, Maserati GranCabrio Trofeo è l’interprete perfetta di quella inimitabile “Italian luxury performance” accompagnata da comfort, stile e lusso declinato secondo la migliore tradizione sportiva. Con la capote in tessuto, pensata per occupare il minimo ingombro e garantire spazio ideale per quattro passeggeri, la cura dei dettagli e l’attenzione per particolari esclusivi senza rinunciare a tecnologia d’avanguardia e performance magistrale, GranCabrio Trofeo è la vettura perfetta per apprezzare tutte le migliori caratteristiche di una guida d’eccellenza respirando lo stile italiano più originale.

