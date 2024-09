Maserati: Maria Conti subentra a Sgro alla guida del reparto Corse

Cambio al vertice di Maserati Corse effettivo dal 1° ottobre 2024: Maria Conti prende il posto di Giovanni Sgro. Maserati ringrazia sinceramente Giovanni Sgro per aver guidato con grande impegno e dedizione le attività del Brand in ambito sportivo negli ultimi due anni. Cambio al vertice di Maserati Corse effettivo dal 1° ottobre 2024: Maria Conti prende il posto di Giovanni Sgro. Maserati ringrazia sinceramente Giovanni Sgro per aver guidato con grande impegno e dedizione le attività del Brand in ambito sportivo negli ultimi due anni.Maria Conti ha una consolidata esperienza in comunicazione e in precedenza, ha ricoperto il ruolo di Chief Communication Officer per la Casa del Tridente. Ora, al rientro dal congedo per maternità, Maria Conti è la prima donna a capo delle attività motosport di Maserati. “Ringrazio Giovanni per la passione con la quale ha sostenuto il ritorno di Maserati in pista e per aver contribuito a far diventare Maserati Corse realtà. Maria fa parte della Maserati Family. Sono particolarmente orgoglioso che in questo momento sia una donna a guidare le attività in pista per il nostro Brand e a portare la sua competenza, la sua energia e il suo entusiasmo nelle competizioni”, ha detto il Ceo di Maserati, Davide Grasso.