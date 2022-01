Maserati primo marchio italiano a competere in Formula E dal 2023

MODENA (ITALPRESS) – Maserati ha annunciato il primo passo della sua strategia dedicata al motorsport e il debutto nell’ABB FIA Formula E World Championship nel 2023.

Il Tridente è il primo marchio italiano a competere in Formula E.

Il marchio italiano, storicamente legato alle alte prestazioni, sarà protagonista della prima serie di corse su strada al mondo interamente dedicata alle vetture elettriche.

L’impegno di Maserati verso la mobilità sostenibile ora accelera con nuovo impulso sulla scia dell’alta velocità di Folgore, gamma completamente elettrificata. Tutti i nuovi modelli Maserati, tra cui Maserati Grecale, Maserati GranTurismo, Maserati GranCabrio e la super sportiva Maserati MC20, saranno disponibili in versioni 100% elettriche.

Maserati debutterà sulla griglia di partenza della Stagione 9 con la nuova Gen3, “la monoposto di Formula E più veloce, leggera e potente di sempre. Caratterizzata da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche, la Gen3 è l’auto da corsa più efficiente al mondo”, come si evidenzia in una nota.

Le spettacolari corse della Formula E si svolgono sulle strade delle città più iconiche del pianeta, tra cui New York, Monaco, Berlino, Città del Messico, Londra e Roma. Fin dagli esordi, questa competizione ha consentito di migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, aumentare l’autonomia delle batterie e sviluppare propulsori efficienti, dando modo alle auto elettriche oggi in commercio di andare più lontano con ogni ricarica.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere di nuovo protagonisti del mondo delle corse, l’ambiente a cui apparteniamo – commenta Davide Grasso, CEO Maserati -. Siamo spinti dalla passione e innovativi per natura. Abbiamo una lunga storia di eccellenza a livello mondiale nelle competizioni motoristiche e siamo pronti a portare le nostre prestazioni nel futuro”.

“Nella corsa verso maggiori performance, lusso e innovazione, l’irresistibile serie Folgore rappresenta l’espressione più pura di Maserati. Ecco perchè abbiamo deciso di tornare a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship, raggiungendo i nostri clienti nei centri urbani più prestigiosi del mondo e portando il Tridente verso il futuro”, aggiunge Grasso.

“E’ un grande piacere per Stellantis Motorsport contribuire a riportare Maserati in pista. Al di là dell’aspetto legato alla tradizione del marchio, la Maserati Formula E costituirà un laboratorio tecnologico che consentirà di accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre vetture sportive stradali. La Formula E è il campionato perfetto per questo scopo e siamo davvero orgogliosi di essere il primo marchio italiano a farne parte”, dice Jean-Marc Finot, Senior VP, Stellantis Motorsport.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Maserati nel mondo del motorsport di classe mondiale – sottolinea Alejandro Agag, Fondatore e Presidente Formula E -. L’ABB FIA Formula E World Championship è l’apice delle corse elettriche. Rappresenta l’ambiente perfetto per i marchi automotive più dinamici, innovativi e ad alte prestazioni, il contesto ideale in cui dimostrare le proprie capacità tecnologiche e ambizioni sportive”.

“Siamo lieti che Maserati entri a far parte dell’era Gen3 dell’ABB FIA Formula E World Championship e giochi un ruolo determinante nel plasmare il futuro del motorsport – dice Jamie Reigle, CEO Formula E -. La Formula E corre nel cuore delle città più iconiche del pianeta ed è seguita con passione da un pubblico attento all’innovazione. I nostri milioni di fan saranno entusiasti di vedere Maserati schierata sulla griglia di partenza tra i più importanti marchi di auto elettriche al mondo.”

“Mi fa enormemente piacere dare il benvenuto a Maserati in Formula E per la stagione 9 – afferma Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA -. Per un produttore così iconico, con una tradizione ricca di successi e orgoglio nell’ambito del motorsport, la scelta di impegnarsi in questa serie è un segno di grande fiducia nel futuro dell’ABB FIA Formula E World Championship mentre ci apprestiamo a dare inizio alla prossima era. La nuova monoposto Gen3 rappresenterà il massimo in termini di sostenibilità, technologia e performance”.

