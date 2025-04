Maserati torna al Monte-Carlo Masters con la MC20 Cielo “Less is More…?”

MODENA (ITALPRESS) – Aprile è sinonimo di terra rossa, quella dei campi da tennis, per Maserati. La casa automobilistica del Tridente partecipa per la quarta volta consecutiva al prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters in qualità di main sponsor e auto ufficiale del torneo, portando l’eleganza e le prestazioni delle sue vetture al servizio del tennis internazionale.

Dal 5 al 13 aprile i Rolex Monte-Carlo Masters 2025 hanno luogo presso il rinomato Monte-Carlo Country Club e, per l’occasione, MC20 Cielo “Less is More…?”, nuova esclusiva One-Off e massima espressione della più straordinaria produzione del programma di personalizzazione Fuoriserie, fa bella mostra di sè tra i campi da tennis e sotto gli occhi del jet set internazionale nel VIP Village.

MC20 Cielo “Less is More…?” è un esemplare unico, appositamente realizzato per un cliente all’interno del programma Bespoke del Marchio. Questa vettura, recentemente presentata al mondo in occasione dell’apertura delle nuove Officine Fuoriserie Maserati a Modena, è ricca di una serie di contenuti di design specifici, ispirati al movimento artistico Bauhaus, con tinte carrozzeria appositamente studiate.

Gli esterni sfoggiano geometrie che percorrono la vettura per tutta la sua lunghezza, partendo dal frontale fino al posteriore. La carrozzeria Blu Corse Matte si arricchisce di punti, linee, triangoli e rettangoli che vanno a formare un Tridente stilizzato sulla copertura del vano motore. La successione dei colori è stata interpretata in chiave Maserati: le forme geometriche vanno dal Rosso Capannelle Glossy, tonalità che identificava le prime vetture da corsa della Casa del Tridente, al Giallo Avia Pervia Glossy, a richiamare lo stemma di Modena, fino al Bianco Audace, tinta di lancio di Maserati MC20 nella sua finitura matte, qui proposto lucido attraverso una meticolosa lavorazione manuale.

Ulteriori dettagli sono in Azzurro Himmelblau e in Nero, mentre i più attenti riconosceranno anche la presenza dell’arancione, lo stesso l’Arancio Devil creato per ricordare Maria Teresa De Filippis che fu la prima donna ad essersi qualificata ad un gran premio di Formula 1, facendolo a bordo di una Maserati 250F, e il Viola Salchi, derivato da una personalizzazione di una Ghibli SS Coupè. A completare gli esterni, MC20 Cielo “Less is More…?” presenta cerchi da 20″ Corsa Forgiati Opachi con pinze freno Blue Classic e con un originale abbinamento di colori diversi del profilo e del mozzo per ogni cerchio; mentre i badge specifici e il logo Tridente sono in color bianco.

Per sottolineare la vocazione del Marchio alla sportività e al design nato per essere unico, anche una GranCabrio Trofeo color Acquamarina, è esposta presso il Commercial Village del Monte-Carlo Country Club. Maserati è presente agli ATP Masters del Principato anche come auto ufficiale del torneo con una flotta di SUV Grecale per supportare gli spostamenti dei campioni tra un match e l’altro, oltre che gli ospiti intenti a godersi la competizione. Agli ospiti sarà inoltre riservata un’attività di test drive con MC20, MC20 Cielo, GranTurismo, GranCabrio e Grecale, per immergersi al meglio in una esperienza di guida all’insegna delle prestazioni, dell’eleganza e del lusso italiano.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).