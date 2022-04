Massacro Bucha, ambasciatore Russia all’Onu: “Da nostre truppe nessuna violenza”

(Adnkronos) – L’ambasciatore russo all’Onu, Vassili Nebenzia, ha denunciato, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza Onu, quelle che definisce “le menzogne” sulle atrocità di cui sono accusati i russi a Bucha. “I cadaveri non sembrano cadaveri che sono rimasti lì per molti giorni”, ha detto il diplomatico russo, ripetendo un argomento più volte usato in questi giorni da Mosca per negare l’accusa di aver torturato ed ucciso civili. “Durante il periodo in cui la città era sotto il controllo delle truppe russe, nessun pacifico residente locale ha subito azioni violente. La gente si muoveva con calma per la città e usava le comunicazioni cellulari”, ha affermato ancora l’ambasciatore russo, sostenendo anche che “le uscite dalla città non erano state bloccate”.

“Tutte le unità delle forze armate russe si sono completamente ritirate da Bucha come gesto di buona volontà il 30 marzo, il giorno dopo il round di colloqui faccia a faccia tra Russia e Ucraina in Turchia”, ha spiegato, secondo quanto riporta la Tass.

“Vorrei rivolgermi ai nostri colleghi occidentali – ha aggiunto nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza – Capiamo perfettamente quello che state facendo, giocando la carta ucraina e intensificando ogni giorno un’isterica campagna di propaganda anti-russa”. La Russia dopo Bucha si aspetta “nuove vili provocazioni, nuovi tentativi di denigrare i soldati russi, di presentarli come sadici, assassini e stupratori”.

Riguardo poi all’invasione dell’Ucraina, ha detto che “non siamo entrati in Donbass per desiderio di terre, ma per portare la pace”. Secondo l’ambasciatore, la Russia ha proceduto all’evacuazione di “600mila persone” dall’Ucraina che non sono partite “contro la loro volontà o rapite” come sostiene l’Occidente. Nebenzia, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza,ha affermato che “non siamo entrati in Ucraina per conquistare territori”.