Massacro Bucha, Casa Bianca: “Ulteriori prove di crimini di guerra”

(Adnkronos) – “Abbiamo già concluso che la Russia ha commesso crimini di guerra in Ucraina, e le informazioni che arrivano da Bucha mostrano altre prove di questi crimini”. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ricordando come il presidente Joe Biden sia stato “il primo” a parlare di crimini di guerra e per questo era stato anche criticato.

Come ha fatto oggi Biden rispondendo alle domande di giornalisti, Sullivan ha detto che “abbiamo visto atrocità, abbiamo visto crimini di guerra” ma ancora non si vede il livello di sistematicità di un genocidio. Sullivan ha poi ricordato che anche prima dell’inizio della guerra era stata denunciato dagli Usa il fatto che la Russia si preparava ad attacchi sui civili: “non è stato un incidente isolato, ma parte di un piano”, ha detto.