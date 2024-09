Massiccio raid aereo israeliano su postazioni Hezbollah in Libano, colpiti 150 obiettivi

ROMA (ITALPRESS) – I caccia israeliani hanno condotto questa mattina un massiccio attacco aereo contro postazioni Hezbollah nel sud del Libano e nella Bekaa. L’IDF annuncia in questi minuti di aver lanciato attacchi “diffusi” contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Afferma che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. Nel frattempo, sono risuonati allarmi missilistici in arrivo nelle città di confine di Sasa e Netùa in Galilea. L’IDF conferma che un drone è stato lanciato durante la notte dall’Iraq verso Israele tramite la Siria, aggiungendo che è stato intercettato con successo dagli aerei da guerra dell’aeronautica militare. L’esercito afferma che gli allarmi sono risuonati in diverse comunità del Golan in conformità con il protocollo standard e che non ci sono vittime. Dopo diversi allarmi notturni di sospetta infiltrazione aerea sulle alture del Golan, la Resistenza islamica in Iraq afferma di aver preso di mira con i droni la base di osservazione israeliana di Golani nei “territori palestinesi occupati”. L’IDF ha affermato che “l’incidente è finito”, senza fornire spiegazioni. Ieri la Resistenza islamica ha affermato di aver lanciato cinque attacchi simili con i droni durante il giorno. Almeno alcuni sono stati apparentemente intercettati e nessuno sembra aver colpito il bersaglio.

Da questa mattina, l’aeronautica militare israeliana ha colpito più di 150 obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo afferma l’IDF in una nota. Secondo l’esercito israeliano, decine di caccia da combattimento di tutti gli squadroni dell’IAF hanno partecipato agli attacchi. Gli attacchi sono stati lanciati dopo che l’IDF ha affermato di aver identificato i preparativi di Hezbollah per effettuare importanti attacchi missilistici su Israele

– foto Ipa –

