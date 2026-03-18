Massimiliano Geoli neo segretario generale della Croce Rossa Italiana

Massimiliano Geoli è il nuovo segretario generale della Croce Rossa Italiana. L’ingegnere muove i primi passi nell’associazione nel 1998 come volontario. Negli anni assume incarichi di crescente responsabilità, distinguendosi in particolar modo nell’ambito dei Giovani: da responsabile del Gruppo Pionieri di Bastia Umbra (Perugia) a ispettore di gruppo e regionale, fino a ricoprire la qualifica di vice ispettore nazionale. Nel suo lungo cammino associativo è direttore della Scuola Nazionale di Formazione giovanile e fa poi parte della governance che gestisce la delicata fase di transizione per il superamento delle componenti volontaristiche. Tra gli altri incarichi figurano quelli di presidente del Collegio Disciplinare e della Commissione Didattica Sviluppo Organizzativo, focal point e delegato all’Alta Direzione in materia ISO 9001, nonché membro della Commissione Audit e Supporto Associativo. Prima di approdare a questo nuovo incarico, entra a far parte del personale del Comitato Nazionale, ricoprendo il ruolo di direttore dello Sviluppo Associativo.