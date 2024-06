Massimo Abbate direttore generale dell’Aeroporto di Palermo

Massimo Abbate, che vanta oltre 15 anni di esperienza come direttore del settore amministrazione e finanza presso Gesap, la società responsabile della gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, è nominato dal consiglio d’amministrazione direttore generale ad interim. Questo incarico provvisorio durerà fino alla conclusione della selezione per il nuovo direttore generale. Abbate, in servizio presso Gesap da 37 anni, è laureato in economia e commercio e possiede il titolo di dottore commercialista. Assumerà le funzioni precedentemente ricoperte da Natale Chieppa, storico direttore generale dell’azienda, che è recentemente andato in pensione.