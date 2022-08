Massimo Arrighetti (ex Ceo di Sia Spa) è nominato presidente di Bcc Pay. La società di monetica nata all’interno di Iccrea Banca ma controllata al 60 per cento da FSI, la Sgr guidata da Maurizio Tamagnini. La nomina arriva in seguito di un’operazione che riconosce a Bcc Pay una valutazione di 500 milioni di euro. Il sistema di pagamento elettronico delle Bcc conta circa 4 milioni di carte di pagamento, oltre 200mila POS e circa 50 miliardi di euro di transato annuo.