Massimo Bottura: Motor Valley unica al mondo, ma facciamo squadra

Noi sappiamo maneggiare la provincia e viaggiare con idee e sogni

Modena, 2 mag. (askanews) – “Se noi che sappiamo maneggiare la provincia e viaggiare nel mondo con il nostro cervello, le nostre idee e i nostri sogni” decidiamo di “lavorare in squadra”, allora “non ce ne è per nessuno”. Anche perché la Motor Valley emiliana “è un posto unico al mondo” che ci invidiano dagli altri Paesi. Lo ha detto lo chef Massimo Bottura de La Francescana, due volte premiato come miglior ristorante al mondo da The World’s 50 Best Restaurants, che all’inaugurazione del Motor Valley Fest a Modena ha invitato tutti gli attori in campo a fare “un gioco di squadra”.”Da solo sono Massimo Bottura e nella squadra siamo l’Osteria Francescana ed è lì che facciamo la differenza: la squadra è tutto” ha spiegato Bottura trasferendo la sua esperienza nella ristorazione al mondo dei motori. “Ho appena pubblicato un libro ‘Slow food and fast cars’. È decenni – ha spiegato – che dico di fare sistema perché non esiste un posto così nel resto del mondo. Modena è il posto più straordinario del mondo: noi sappiamo maneggiare la provincia e viaggiare nel mondo con il nostro cervello, le nostre idee e i nostri sogni” e se si lavora in gruppo, “non ce ne è per nessuno. Siamo dei duri lavoratori, sappiamo cosa vuol dire lavorare in modo serio, sognare, maneggiare l’irrazionale: è questo che fa la differenza. E il mondo – ha aggiunto – viene da noi per guardarci e per passare del tempo assieme a noi, con un turismo di qualità, per vedere l’ossessione per la qualità che abbiamo noi emiliani”. Che dovrebbero seguire l’esempio dei romani: “avevano l’espressione ‘festina lente’, pensa lentamente per poi agire velocemente”.Se si potesse utilizzare una ricetta per identificare la passione per i motori, si dovrebbero, secondo Bottura, utilizzare alcune delle materie prime uniche al mondo. “Noi abbiamo più Dop e Igp che ogni altro stato europeo. E’ una cosa unica. Parmigiano e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, insieme fanno il massimo del massimo dell’espressione della gastronomia mondiale. Ci si può aggiungere il caviale o un’astice ma poche altre cose: Parmigiano e Aceto Balsamico tutti lo vogliano, basta solo prendere coscienza di questo e fare sistema”.