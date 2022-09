Massimo Calafiore in LimaCorporate come a.d.

LimaCorporate, leader mondiale nell’ortopedia, annuncia la nomina di Massimo Calafiore come nuovo amministratore delegato. Emmanuel Bonhomme, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi 5 mesi come a.d. ad interim, assume il ruolo di chief Commercial officer. Calafiore recentemente ricopre il ruolo di executive vice president e chief Commercial officer di NuVasive, azienda leader globale nella tecnologia della colonna vertebrale ortopedica. LimaCorporate è un’azienda focalizzata sull’innovazione digitale e sulle protesi ortopediche realizzate su misura per i pazienti.