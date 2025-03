ROMA (ITALPRESS) – “Una grandissima donna, era la madre di mio figlio, per me era tutto. Negli ultimi giorni era talmente bella che non l’avevo mai vista così bella”. Massimo Ciavarro ricorda così l’ex compagna Eleonora Giorgi, parlando con i giornalisti in occasione dei funerali dell’attrice.

