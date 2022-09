Massimo De Felici membro onorario della Società europea di Biologia della Riproduzione

Massimo De Felici, professore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è insignito del titolo di membro onorario della European Society of Reproduction and Embriology.

Il professor De Felici riceve questo riconoscimento per il suo lavoro nel campo della Biologia della Riproduzione, con ricerche nell’ambito della maturazione di ovociti e della fecondazione nei mammiferi.

Al momento il suo lavoro è incentrato sui meccanismi di riparazione e danneggiamento del Dna negli ovociti, e sulle dinamiche della follicologenesi.