Massimo Di Porzio confermato alla presidenza della Fipe-Confcommercio

Ieri, presso la sede Confcommercio Campania, si è tenuta l’Assemblea elettiva della Fipe-Confcommercio Campania, la principale organizzazione di rappresentanza dei vari comparti del settore pubblici esercizi: bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, stabilimenti balneari, discoteche, locali serali, catering e banqueting, che in Campania raccoglie oltre 30.000 imprese. Alla Fipe fanno capo il Sib (Sindacato Balneari) ed il Silb (Sindacato Locali da Ballo).

L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio direttivo ed ha riconfermato Massimo Di Porzio alla presidenza per un altro quinquennio. Di Porzio riveste anche la carica di Presidente provinciale Confcommercio.

Questa la nuova squadra che affiancherà il presidente Di Porzio: vice presidenti: Fabrizio Iannuzzi (pres. Fipe Salerno) Giuseppe Russo (pres. Fipe Caserta), Renato Pergola (pres. Fipe Avellino). Consiglieri: Alessandro Esposito (presidente SILB Campania), Salvatore Trinchillo (pres. Sib Campania), Aldo Maccaroni, Gaspare Coppola, Paolo Surace, Marcella Mantovani, Ulderico Carraturo, Dario Colamarino, Toti Lange, Mario Morra, Vincenzo Vitolo, Alfonso Amoroso, Alessandro Allarà, Angelo Martino, Nicola Scamardella, Francesco D’Onofrio, Marinella Longobardi, Susy De Angelis.

“Intendiamo aprire subito un dialogo con il presidente Fico e la nuova Giunta Regionale – ha dichiarato Di Porzio – per affrontare le principali emergenze del settore, in primis la carenza di personale qualificato. Dobbiamo creare, insieme alla Regione dei percorsi professionalizzanti in collaborazione con le imprese, per formare il personale specializzato che in questo momento manca ovunque. Per parte nostra, in sinergia con Confcommercio Campania, dedicheremo particolare attenzione all’elevazione delle competenze professionali degli imprenditori e degli addetti attraverso un programma di formazione specializzata in diversi campi, dall’uso delle nuove tecniche di comunicazione e marketing alla gestione aziendale, fino agli approfondimenti sui prodotti di eccellenza e sul loro utilizzo”,

Inoltre, occorre un piano specifico di incentivi per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del nostro settore, che è una componente fondamentale dell’offerta turistica. Vogliamo inoltre discutere con la Regione ed i Comuni della regolamentazione delle nuove aperture e della Movida, specie nei centri storici, per individuare regole che consentano di salvaguardare l’ambiente urbano ed elevare la qualità dell’offerta, senza compromettere l’attività e lo sviluppo dei Pubblici Esercizi, che rappresentano un fattore importantissimo per la vivibilità e la sicurezza delle nostre città, oltre che una componente fondamentale per il Turismo”.