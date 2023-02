Massimo Donelli è il nuovo caporedattore centrale della Tgr Lombardia. Lo ha nominato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, su proposta del direttore della Tgr, Alessandro Casarin, come riferisce una nota della Rai. Nato a Varese nel 1958, Donelli ha lavorato a Radio Varese ed è in Rai da oltre 35 anni, per molti anni ha seguito come inviato la cronaca giudiziaria, per poi diventare conduttore del Tg3 nazionale e della Tgr Lombardia. Dal 2013 era caporedattore vicario della Tgr Lombardia.